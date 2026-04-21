Genova celebra il veganismo | appuntamento gratuito a Villa Durazzo

A Genova si terrà il VEGenova Vegan Festival, giunto alla sua quarta edizione, presso Villa Durazzo Bombrini. L’evento si svolgerà nel fine settimana del 25 e 26 aprile ed è gratuito. La manifestazione prevede diverse attività legate al mondo vegan e si svolge in una location storica della città.

Il prossimo fine settimana, precisamente sabato 25 e domenica 26 aprile, la città di Genova ospiterà la quarta edizione del VEGenova Vegan Festival presso Villa Durazzo Bombrini. L’evento, nato dall’iniziativa di Giulia e Alice, si apre al pubblico con l’ingresso gratuito, offrendo un programma che spazia tra gastronomia vegetale, incontri formativi, esposizione di prodotti artigianali, momenti di networking e diverse attività tematiche. L’evoluzione di un movimento locale tra identità e territorio. Ciò che rende particolare questo appuntamento è il legame profondo con la città stessa, evidenziato anche dal gioco linguistico che vede nel termine Genova l’anagramma della parola vegano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova celebra il veganismo: appuntamento gratuito a Villa Durazzo Notizie correlate Visite guidate al Parco di Villa Durazzo Pallavicini per la fioritura del camelieto storicoSabato 28 febbraio riaprono i cancelli del Parco storico di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, con una grande novità per i visitatori. Genova, in 15mila in piazza per il set gratuito della dj Charlotte De WitteQuindicimila persone in piazza Matteotti questa sera a Genova per il dj set di Charlotte de Witte, star della musica elettronica belga che ha animato...