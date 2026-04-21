GCW | Josh Barnett spiega la decisione di fermare Bloodsport

Durante il fine settimana dedicato al wrestling, l’evento GCW Bloodsport si è distinto come uno dei momenti principali, oltre a WrestleMania. L’organizzatore e ex wrestler Josh Barnett ha annunciato recentemente la decisione di interrompere le attività di Bloodsport, evento che aveva preso in carico nel 2019 dal suo predecessore. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, segnando una svolta nel panorama delle competizioni legali di wrestling.

Oltre a WrestleMania stessa, si può dire che uno degli eventi cardine di questo storico weekend per il wrestling business sia GCW Bloodsport, gestito da Josh Barnett che a sua volta lo ereditò da Matt Riddle nel 2019. Come ormai noto, Barnett stesso, dopo aver combattuto e vinto contro Yuji Nagata a Bloodsport XV lo scorso 17 aprile, ha sorpreso tutti i fan presenti all’Horseshoe di Las Vegas e anche tutti quelli che guardavano da casa, annunciando la chiusura a tempo indeterminato dell’evento. Barnett ha annunciato la notizia ancora sul ring, dicendo che l’evento si sarebbe fermato adesso, quando ancora gode dell’affetto dei fan e quando...🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - GCW: Josh Barnett spiega la decisione di fermare Bloodsport Notizie correlate Leggi anche: GCW: Annunciati i primi wrestlers per lo show in Italia GCW Live in Milan Leigh Wood punta a fermare Josh Warrington di a NottinghamUna serata di pugilato di rilievo internazionale prende forma nel capoluogo inglese, dove si rinnova lo scontro tra due protagonisti della...