Gallinaro Negozio di Comunità della Valle di Comino

Il 3 maggio 2026 si terrà a Gallinaro l’inaugurazione del “Negozio di Comunità” della Valle di Comino, un progetto dedicato alla promozione di prodotti biologici e alla valorizzazione del territorio locale. L’iniziativa punta a rafforzare i legami tra produttori e cittadini, favorendo la partecipazione attiva della comunità. La creazione del negozio rappresenta un passo concreto per sostenere l’economia sostenibile nella zona.

Appuntamento il 3 maggio 2026 tra prodotti bio, territorio e partecipazioneLa Valle di Comino compie un passo concreto verso la valorizzazione delle proprie eccellenze e dei modelli di economia sostenibile. Domenica 3 maggio 2026, a Gallinaro, sarà inaugurato il primo “Negozio di Comunità” del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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