G20 | allerta su cibo e fertilizzanti il rischio crisi globale

Durante il vertice del G20 a Washington, i leader hanno discusso delle questioni legate all’approvvigionamento di cibo e fertilizzanti, sottolineando la possibilità di una crisi globale. È stata evidenziata la necessità di gestire i flussi commerciali nel settore agricolo, in particolare per rispondere alle conseguenze del conflitto in Medio Oriente. La discussione si è concentrata sulle strategie per evitare interruzioni nelle forniture alimentari e di fertilizzanti a livello mondiale.

A Washington, i vertici del G20 hanno affrontato la gestione dei flussi commerciali legati all’agricoltura per contrastare le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. Durante l’incontro tenutosi il 16 aprile tra i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali, a margine delle sessioni del FMI e della Banca mondiale, è emersa la necessità di proteggere le catene di approvvigionamento di prodotti alimentari e fertilizzanti. La difesa della stabilità alimentare globale. Il Tesoro degli Stati Uniti, che ricopre la presidenza del gruppo nel 2026, ha diffuso una nota che evidenzia le preoccupazioni sollevate dai partecipanti riguardo ai mercati agricoli e alle catene del valore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - G20: allerta su cibo e fertilizzanti, il rischio crisi globale Notizie correlate Usa, 'da G20 timori su catene di approvvigionamento di cibo e fertilizzanti'- WASHINGTON, APR 20 - Gli impatti economici del conflitto in Medio Oriente, con riferimento a mercati agricoli, catene del valore e fertilizzanti,...