Furto di biciclette arrestato un giovane ad Arco | recuperate due mountain bike di lusso

Un giovane proveniente da fuori Trentino è stato arrestato sabato dai carabinieri di Arco mentre tentava di fuggire a bordo di una bicicletta. Durante il tentativo di fuga, i militari hanno recuperato due mountain bike di lusso che erano state sottratte a turisti in visita nella zona. L’arresto è stato effettuato sul posto, senza ulteriori incidenti. L’uomo si trova ora nelle mani delle forze dell’ordine in attesa di ulteriori procedimenti.

Un giovane proveniente da fuori Trentino è stato arrestato sabato dai carabinieri di Arco mentre tentava di fuggire con due biciclette rubate a dei turisti. Le mountain bike, del valore di oltre 7mila euro, sono state recuperate e restituite ai proprietari.Il fattoIl giovane, in base a quanto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate La “banda dei garage” torna in paese: raid notturno di e-bike e biciclette di lussoI malviventi hanno colpito gli stessi condomini che, con ogni probabilità, avevano già visitato nell’estate 2025. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ? Furto di biciclette, arrestato un giovane: con un complice si era dato alla fuga in sella a due mountain bike di lusso; In sella a due bici rubate cercano di scappare dai proprietari (che li inseguono in auto): un arresto sul Garda; Furto di mountain bike ad Arco: inseguito e arrestato un giovane, recuperati mezzi; ARCO: RICONOSCIUTO COME L’AUTORE DI UN FURTO DI BICICLETTE. ARRESTATO. Alto Garda, arrestato dai Carabinieri un ladro di bicicletteNello scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Arco, a conclusione di una fulminea attività di indagine, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato un giovane p ... ladigetto.it Furto aggravato all’ospedale San Matteo: denunciato 26enne per il furto di una bicicletta da 1200 euroUn 26enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato dopo aver rubato una bicicletta del valore di 1200 euro all'ospedale San Matteo e venduta per 150 euro. lamilano.it Tentato furto in banca in provincia di Napoli, i banditi ci provarono anche scavando un tunnel illuminato - facebook.com facebook Ti stanno abituando a essere povero. Non è una rapina con il passamontagna. È peggio: è un furto al rallentatore. Nessuno entra in casa tua e ti porta via il televisore. Ti tolgono un pochino ogni giorno, un eurino ogni mese. Ed è proprio questo il punto: funzio x.com