Nuove segnalazioni di furti sono arrivate dai cimiteri di Caronno Pertusella. Una residente ha denunciato la scomparsa di una pianta dalla tomba di un parente, episodio che si aggiunge a un’altra segnalazione di furto. In quest’ultimo caso, è stata anche trovata sparita una lettera dalla stessa tomba. Le autorità stanno valutando le segnalazioni e verificano eventuali altri episodi simili nella zona.

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© Ilnotiziario.net - Furti al cimitero di Caronno, da una tomba sparita anche una lettera

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