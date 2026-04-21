fuoriuscita di gasolio nei campi tra proteste e lavori di bonifica

Nella giornata del 21 aprile 2026, si sono verificati problemi di fuoriuscita di gasolio nei campi nei pressi di Pontedera. La situazione ha richiesto l'intervento di tecnici specializzati per avviare le operazioni di bonifica. Nel frattempo, si sono svolte proteste da parte di alcune persone presenti nell’area, mentre le autorità monitorano la situazione per contenere eventuali rischi ambientali. I lavori di messa in sicurezza continuano senza interruzioni.

Pontedera (Pisa), 21 aprile 2026 – Mentre vanno avanti i lavori di bonifica da parte dei tecnici di Enel per lo sversamento di gasolio dall’oleodotto Livorno-Calenzano nella campagna tra Romito e Val di Cava, nei comuni di Pontedera e Ponsacco, si registrano polemiche per le maleodoranze e preoccupazione per il suolo e il sottosuolo. Nei giorni scorsi, con una nota del Comune di Ponsacco, si è saputo che l’area interessata è di circa 2mila metri quadrati e che lo sversamento è stato causato da un difetto di saldatura di un giunto della condotta dell’oleodotto. Ma ora c’è di più, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, ha presentato una interrogazione alla Regione per cercare di “chiarezza sulla situazione delle falde e i tempi di bonifica”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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