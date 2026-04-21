Fulminacci torna a esibirsi al concerto del Primo Maggio per la quinta volta. Dopo aver concluso il suo primo tour nei palazzetti, che ha registrato un’ampia partecipazione, il cantante si prepara a salire sul palco anche quest’anno. La sua presenza al festival rappresenta una conferma della sua continuità nel panorama musicale italiano e della sua affermazione tra il pubblico. L’evento si svolgerà nel giorno dedicato ai lavoratori, come da tradizione.

Reduce dal suo primo tour nei palazzetti, accolto con grande successo di pubblico, e dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo 202 6, dove ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” con il brano “ Stupida Sfortuna”, Fulminacci ritorna al Concerto del Primo Maggio per la quinta volta. Un legame, quello con il Primo Maggio, che negli anni si è consolidato e rinnovato, attraversando le edizioni 2019, 2020, 2023 e 2025. Era il 2019 quando Fulminacci calcava per la prima volta il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, facendosi conoscere dal grande pubblico con una performance intensa, solo voce e chitarra. Da allora, il suo percorso è stato un crescendo di tappe sempre più importanti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fulminacci ritorna al concerto del Primo Maggio per la quinta volta

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