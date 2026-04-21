Frontale devastante in curva a bordo un 19enne Elisoccorso all’opera

Un incidente stradale si è verificato in una curva, coinvolgendo un giovane di 19 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero e un’autoambulanza. La dinamica dell’incidente ha causato danni considerevoli alla vettura e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

È uno di quei momenti in cui tutto sembra normale: la strada di sempre, l’orario di sempre, la fretta che ti spinge a “fare presto”. E invece basta un attimo, una curva presa male, un dettaglio che sfugge. e la mattina si trasforma in un incubo. In pochi minuti, sirene, lampeggianti e telefoni che squillano senza sosta. La scena che si apre davanti ai primi automobilisti di passaggio è di quelle che non si dimenticano: lamiere, silenzio tagliato dalle voci dei soccorritori, persone ferme a bordo strada con lo sguardo perso. E mentre qualcuno prova a capire cosa sia successo, la macchina dell’emergenza si mette in moto con una rapidità impressionante.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate “Frontale devastante!”. Scoppia un incendio: bilancio tragicoUna mattina di ordinaria routine si è trasformata in tragedia lungo una strada secondaria nel cuore del Novarese. Sampieri: scontro frontale, due feriti e elisoccorso versoUn drammatico scontro frontale ha scosso la tranquilla contrada Scalonazzo a Sampieri, nel comune di Scicli, questo pomeriggio del 14 marzo.