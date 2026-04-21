Francesco | l’eredità di un papato rivoluzionario

Il 21 aprile 2025, il Papa decedeva nel giorno del Lunedì dell’Angelo, chiudendo un capitolo di dodici anni alla guida della Chiesa. La sua morte ha suscitato reazioni in tutto il mondo, segnando la fine di un pontificato che aveva portato cambiamenti e aveva lasciato un’impronta significativa nel panorama ecclesiastico internazionale. La scomparsa di questa figura ha aperto la strada alle procedure per la nomina del suo successore.

Il 21 aprile 2025, giorno del Lunedì dell’Angelo, moriva Papa Francesco e con lui veniva meno una figura che in dodici anni di pontificato era divenuto un simbolo della Chiesa mondiale e non solo. Il primo anno di Leone XIV, secondo pontefice venuto dal continente americano dopo Jorge Mario Bergoglio, sta istituzionalizzando e dando una cornice di ordinarietà a quella che, col senno di poi, può essere vista come una rivoluzione che ha cambiato la più antica istituzione religiosa al mondo e la politica internazionale. Francesco ha regnato come, se non di più, di tutti i suoi recenti predecessori: argentino, peronista nello spirito,...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Francesco: l’eredità di un papato rivoluzionario L'eredità di Francesco | LA VOCE DI FRA ROBERTO PASOLINI Notizie correlate San Francesco, rivoluzionario senza tempoFirenze, 15 febbraio 2026 – Una figura lontana otto secoli ma ancora capace di intrecciare il proprio insegnamento ed il proprio messaggio con i... L'Eredità, "a differenza di Francesco...": Claudio spiazza tuttiClaudio, Giada e Giorgio i tre concorrenti arrivati al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’eredità di papa Francesco: le Edizioni Messaggero Padova presentano due novità editoriali nel primo anniversario della scomparsa del pontefice argentino; L’eredità di Francesco: la diplomazia nella potenza simbolica dei gesti; Giornata della Terra 2026: l'eredità di Papa Francesco e l'appello a prendersi cura della nostra Casa Comune.; Fratelli tutti: l’eredità di Francesco d’Assisi per il nostro tempo: incontro a Teramo su pace, ambiente e fraternità. Mons.Yoannis Lahzi Gaid: L’eredità di Francesco nel Medio Oriente, tra ferite aperte e speranza ancora viva«Ricorre oggi il primo anniversario della morte di Papa Francesco», osserva Mons. Yoannis Lahzi Gaid — storico Segretario di Papa Francesco — «e il Medio Oriente appare più lacerato di un anno fa: con ... korazym.org Papa Francesco, un anno dalla morte di Bergoglio. Celebrazioni a Roma (senza Leone XIV)È trascorso un anno dalla morte di Papa Francesco e la Chiesa si trova davanti a un passaggio delicato: trasformare quel pontificato fortemente innovativo in un'eredità stabile ... ilmattino.it Ad un anno dalla salita al cielo di Papa Francesco il suo ricordo è ancora nitido. Un Papa un po’ folle, come lo ha descritto qualcuno, ma sempre tra la gente, con un’attenzione speciale alle persone con disabilità e alle famiglie, con uno spiccato senso dell’um - facebook.com facebook Papa Francesco. Perché siamo affascinati dalla vocazione di Enea x.com