San Francesco rivoluzionario senza tempo

San Francesco ha rivoluzionato il modo di vivere e pensare circa otto secoli fa, e le sue idee continuano a influenzare ancora oggi. Per esempio, il suo esempio di povertà e umiltà ispira molte persone a ridurre il consumo e a vivere in modo più sostenibile. Un gruppo di volontari ha deciso di portare il suo messaggio nelle scuole, parlando di rispetto per la natura e solidarietà.

Firenze, 15 febbraio 2026 – Una figura lontana otto secoli ma ancora capace di intrecciare il proprio insegnamento ed il proprio messaggio con i bisogni del nostro presente. In occasione dell'ottocentenario della morte di San Francesco, al Convento di San Salvatore al Monte, si è svolto l'incontro "San Francesco: un uomo, un santo senza tempo", promosso dal Lions Club Firenze di Stefano Arcangeli, con il patrocinio del Distretto Lions 108LA della Toscana. Una sala attenta e partecipe ha seguito gli interventi coordinati dal dottor Roberto Torelli, con la presentazione del Convento affidata a Padre Gaetano Lenti, la relazione della professoressa Gloria Giudizi su "Francesco uomo e l'attualità del suo messaggio" e l'approfondimento di Padre Francesco Baldini sulla modernità della santità francescana.