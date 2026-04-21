Formazioni ufficiali Inter Como | le scelte di Chivu e Fabregas

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter e Como per la partita in programma questa sera a San Siro. La comunicazione ufficiale delle squadre è stata diffusa poco prima del calcio d'inizio, indicando i giocatori scelti da entrambe le panchine. Le scelte di formazione sono state annunciate da entrambe le società attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi delle decisioni.

di Francesco Aliperta Formazioni ufficiali Inter Como: sono stati diramati gli schieramenti della sfida in programma questa sera a San Siro. Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali di Inter-Como, gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 della sfida d’andata, i due tecnici hanno sciolto le ultime riserve per la partita che decreterà la prima finalista del torneo. Cristian Chivu conferma il collaudato 3-5-2, operando però alcuni cambi significativi rispetto alle ultime uscite di campionato: tra i pali spazio a J. Martinez, mentre in attacco è Bonny a vincere il ballottaggio con Pio Esposito per affiancare l’inamovibile Thuram.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Como: le scelte di Chivu e Fabregas Notizie correlate Formazioni ufficiali Como Inter: le scelte di Fabregas e ChivuMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Como-Inter, le formazioni ufficiali: Fabregas punta su Diao, Chivu con Pio Esposito; Como-Inter, formazioni ufficiali: Esposito con Thuram, Diao titolare; Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Inter-Como, le probabili formazioni della semifinale di ritorno. Inter-Como, formazioni ufficiali: Acerbi, Zielinski, Bonny, le scelte di ChivuChivu limita il turnover nell'Inter per battere il Como in semifinale di Coppa Italia: nelle formazioni ufficiali tornano Acerbi, Zielinski e Bonny che vince il ballottaggio per affiancare Thuram ... sport.virgilio.it Inter-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Como-Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Como: chi conquista la finale di Coppa Italia - facebook.com facebook Inter-Como, le probabili formazioni @SkySport x.com