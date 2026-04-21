Formazioni ufficiali Inter Como Coppa Italia | le scelte di Chivu e Fabregas

Le formazioni ufficiali di Inter e Como sono state comunicate per il match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 202526. La partita si disputa questa sera e vede in campo le scelte di Chivu e Fabregas per le rispettive squadre. Le formazioni sono state annunciate poco prima dell'inizio dell'incontro, che si svolge in uno stadio italiano.

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