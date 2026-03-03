Formazioni ufficiali Como-Inter in Coppa Italia | le scelte di Fabregas e Chivu

Le formazioni ufficiali di Como e Inter per la partita di Coppa Italia sono state annunciate, con le squadre pronte a scendere in campo per l’andata delle semifinali. Fabregas e Chivu sono stati inseriti tra i titolari, mentre le formazioni si preparano a confrontarsi in questa fase del torneo. La partita si gioca oggi, con le scelte dei tecnici che segnano l’avvio del confronto.

Inquadrata come sfida decisiva per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, la sfida tra Como e Inter mette in luce le scelte sul campo, con particolare attenzione alle formazioni ufficiali confermate e all’assetto tattico adottato dall’Inter. L’attenzione è centrata sui nomi presenti in campo, sulle indicazioni di reparto e sull’equilibrio tra fase difensiva e incremento della manovra offensiva durante l’incontro. In campo, Inter presenta la formazione 3-5-1-1 e i titolari indicati sono: Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Diouf, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Frattesi, Esposito. Questa disposizione mette in evidenza una linea difensiva a tre, supportata da centrocampo ampio e una coppia offensiva in avanti, pronta a guidare le transizioni e le azioni di costruzione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

