La lacca per capelli, da sempre presente nei rituali di bellezza, si presenta ora in una versione più naturale e profumata. Abbandonando le formule tradizionali, questa nuova proposta mira a offrire un sostegno leggero e efficace ai capelli ogni giorno. La sua evoluzione permette di fissare i capelli con facilità, senza rinunciare a un tocco di freschezza aromatica. È una novità che si inserisce nel mondo dello styling quotidiano.

A ddio vecchie formule “cemento”: l lacca per capelli naturale e profumata è la nuova protagonista dello styling quotidiano. «Le nuove formule sono estremamente delicate, fissano come la lacca tradizionale ma assicurano morbidezza, luminosità e naturalezza del movimento », spiega Giusy Cacciatore, Hair Director di GC Infinity Experience del Four Seasons Milano e Mandarin Oriental Milano. «Le formule contempranee puntano infatti su ingredienti di origine vegetale come aloe, gomma d’acacia, resine naturali ed estratti botanici, spesso arricchiti da oli essenziali o fragranze naturali, con profumazioni più raffinate e meno invasive di un tempo». Insomma, un must have che si rinnova.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fissa la piega con naturalezza e leggerezza: la lacca per capelli, intramontabile must have, si reinventa. Per capeli perfetti tutti i giorni

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