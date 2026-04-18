J-POP Manga presenta Figli dell’impero di Yudori
Nella cornice della Corea di inizio Novecento, momento liminare della storia del Paese grazie alla ventata di modernità portata dalla dominazione giapponese, un ragazzo legato alle antiche tradizioni e una giovane studentessa curiosa delle mode venute da fuori intrecciano i loro destini. Dalla straordinaria sensibilità della fumettista coreana Yudori, l’autrice de La scelta di Pandora e La conquista del cielo, debutta a COMICON Napoli e arriva sugli scaffali di librerie, fumetterie e store online il 5 maggio il primo volume di Figli dell’impero. Corea, 1929. Il giovane Jun Seomoon, erede di una casata nobile che ha perso il proprio prestigio a seguito dell’occupazione del Paese da parte del Giappone, trova lavoro presso la residenza di un ricco mercante e lì incontra Arisa Jo, la rampolla della famiglia.🔗 Leggi su Nerdpool.it
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