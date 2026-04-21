Fiction trionfano in TV | Rai1 e Canale5 dominano gli ascolti

Nella serata di lunedì 20 aprile 2026, le fiction si sono affermate come i programmi più seguiti sulla televisione italiana. Rai1 e Canale5 hanno ottenuto gli ascolti più elevati, dominando la classifica degli ascolti televisivi. La programmazione di quella sera ha visto prevalere queste produzioni, confermando la loro presenza stabile nelle preferenze del pubblico. La serata si è distinta per la forte affluenza di spettatori che hanno scelto di seguire le fiction trasmesse sui due principali canali nazionali.

La serata di lunedì 20 aprile 2026 ha una distribuzione dei consensi televisivi che conferma la capacità delle fiction di guidare l’attenzione del pubblico italiano, con Rai1 e Canale5 in testa a un palinsesto variegato. I dati indicano come i grandi prodotti narrativi riescano ancora a consolidare la base di spettatori nelle fasce protette della serata, nonostante la frammentazione offerta dai canali tematici e dalle proposte d’intrattenimento più leggere. Il dominio della narrazione seriale tra Rai1 e Canale5. Il segmento principale della serata è stato occupato dalla produzione drammatica, capace di generare numeri solidi in termini di affluenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiction trionfano in TV: Rai1 e Canale5 dominano gli ascolti Notizie correlate Ascolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime timeAscolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time... Leggi anche: Ascolti TV di lunedì 6 aprile 2026: Rai1 Vs Canale5 Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Maria Vera Ratti trionfa in tv con la serie Roberta Valente - Notaio in Sorrento; La bolzanina Tizza Covi trionfa al Film Festival; MEDIASET - CANALE 5 * I CESARONI - IL RITORNO - 14/04: AMENDOLA TRIONFA CON LA FICTION, 3 MILIONI E 486 MILA SPETTATORI PER IL 22,64% DI SHARE (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Ascolti tv del 13 aprile, I Cesaroni sono tornati e affossano La Buona Stella. Roberta Valente trionfa su Rai 1 con oltre 3 milioni di spettatori, mentre Racconto di una notte affonda su Canale 5 La seconda puntata della fiction Rai "Roberta Valente: Notaio in Sorrento" ha confermato il suo successo, attirando una media di 3 milioni e 2 facebook