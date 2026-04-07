Ascolti TV di lunedì 6 aprile 2026 | Rai1 Vs Canale5

Lunedì 6 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato una competizione tra Rai1 e Canale5, con i programmi di access prime time come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che si sono distinti. Rai3 ha registrato buoni numeri, mentre le reti minori hanno avuto risultati più bassi. Durante la fascia di prime time, Rai1 ha ottenuto il maggior ascolto, ma Canale5 si è avvicinata molto, creando un testa a testa tra le due emittenti.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access. Bene Rai3, soffrono le reti minori. Tutti i dati della giornata Gli ascolti tv di lunedì 6 aprile 2026 hanno visto una sfida che si chiude con un testa a testa serrato. Su Rai1 Io e Te Dobbiamo Parlare conquista 2.444.000 spettatori (15,7%), riuscendo a superare di poco Canale5, dove Le Donne della Bibbia si ferma a 2.042.000 spettatori (15,5%). Terzo gradino per Rai3 con Lo Stato delle Cose che ottiene 1.083.000 spettatori (8,2%), mentre Italia1 con Transporter 3 raccoglie 938.000 spettatori (6%). Una sfida sempre più equilibrata, con distacchi ridotti e pubblico distribuito su più canali. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV di lunedì 6 aprile 2026: Rai1 Vs Canale5 Ascolti TV di mercoledì 21 gennaio 2026: Canale5 vs Rai1Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Arisa a Sanremo 2026:... Leggi anche: Ascolti TV di martedì 10 febbraio 2026: Coppa Italia vince, bene Canale5 e Rai1 Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 30 marzo chi ha vinto tra Guerrieri, Grande Fratello Vip e Lo Stato delle cose; Ascolti tv ieri (30 marzo): Gassmann chiude in crescita, il Grande Fratello Vip non decolla di lunedì; Ascolti tv 30 marzo: l'ultima puntata di Guerrieri (21.3%) batte il GFVip (16.6%) e il debutto del GialappaShow (5.6%); Ascolti TV 30 marzo: Ilary Blasi contro Gassmann. Chi ha vinto tra GFVip e Avvocato Guerrieri. Ascolti TV Pasquetta, lunedì 6 aprile: la sfida tra Io e te dobbiamo parlare e Le donne della BibbiaGli ascolti tv di lunedì 6 aprile, serata di Pasquetta: su Rai1 il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, su Canale 5 la miniserie storica ... fanpage.it Ascolti tv lunedì 6 aprile: Io e te dobbiamo parlare, Le donne della BibbiaAscolti tv 6 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di domenica 5 aprile 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook Ascolti tv, Amici di Maria De Filippi supera la Canzonissima di Milly Carlucci x.com