Festività patrono e 1 maggio | ambulatori aperti per l' assistenza ai cittadini

In vista delle festività di San Giorgio e del primo maggio, l'Ausl ha organizzato l'apertura degli ambulatori di medici e pediatri di libera scelta, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria. Questa decisione riguarda sia il giorno dedicato al santo patrono che la festa dei lavoratori, garantendo servizi sanitari ai cittadini durante queste date. Le strutture saranno operative per assicurare assistenza medica e pediatrica durante le festività.

In vista di San Giorgio (Santo Patrono di Ferrara), giovedì 23, e del primo maggio, l’Ausl ha predisposto, in accordo con le organizzazioni sindacali di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, un piano di apertura degli ambulatori di medici e dei pediatri per le giornate di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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