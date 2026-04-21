Festa di Primavera a Favaro Veneto

Sabato 25 aprile 2026, Piazza Angelo Pastrello a Favaro Veneto ospiterà la nona edizione della Festa di Primavera, organizzata dall'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS. L’evento coinvolge la comunità locale e prevede attività e iniziative legate alla stagione primaverile. La manifestazione si svolgerà nel centro della piazza, attirando partecipanti di diverse età. L’organizzazione ha confermato la presenza di bancarelle e spettacoli durante tutto il giorno.

Sabato 25 aprile 2026, Piazza Angelo Pastrello a Favaro Veneto si anima con la nona edizione della Festa di Primavera, organizzata dall'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS. Dalle 9:00 alle 19:00 una giornata ricca di colori, sapori e intrattenimento per grandi e piccoli.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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