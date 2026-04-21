Femminicidio nell’alessandrino arrestato ex compagno 57enne

Nell’alessandrino, un uomo di 57 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la sua ex compagna. La donna è stata trovata senza vita in una località della zona. Le forze dell’ordine hanno eseguito il fermo in seguito a indagini coordinate dalla procura locale. L’uomo si trova ora in custodia preventiva, mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’episodio.

Nell’Alessandrino arrestato l’ex compagno di una donna uccisa: l’accusa è di femminicidio. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Femminicidio nell’alessandrino, arrestato ex compagno 57enne Femminicidio nell'alessandrino, arrestato ex compagno 57enne Notizie correlate Donna uccisa nell'Alessandrino: arrestato l'ex compagno 57enneAGI - E' stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere di Vercelli il 57enne sospettato del femminicidio dell'ex compagna, avvenuto in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Femminicidio nell’alessandrino, arrestato ex compagno 57enne; Donna uccisa nell'Alessandrino: arrestato l'ex compagno 57enne; Femminicidio nell'Alessandrino, l'ex compagno è in carcere a Vercelli; Femminicidio nell'Alessandrino, l'ex compagno è in carcere a Vercelli. Femminicidio in strada a Vignale Monferrato (Alessandria): Silvio Gambetta sgozza l'ex compagna Loredana Ferrara e la uccide, arrestatoLa coppia era conosciuta soprattutto nel mondo dell'atletica per le gare podistiche. Lui non aveva accettato la sua intenzione di lasciarlo ... torinotoday.it Il tentativo di investimento prima delle coltellate alla gola, disposta l’autopsia su Loredana Ferrara. In carcere l’ex compagno Silvio GambettaPrima avrebbe tentato di investirla, poi l'ha accoltellata alla gola. La coppia si era separata lo scorso inverno. ilfattoquotidiano.it Femminicidio nell’Alessandrino: donna uccisa in strada, fermato l’ex compagno - facebook.com facebook #TG2000 - Ancora un #femminicidio, accoltellata donna di 53 anni nell’Alessandrino #21aprile #cronaca #news #TV2000 @tg2000it x.com