Fast & Furious de noantri… ma senza finale | fuga da fenomeni e figuraccia finale

Arezzo si è trovata al centro di un episodio che ricorda da vicino le scene di un film d'azione, con protagonisti coinvolti in una fuga che sembrava senza via d’uscita. Tuttavia, il tentativo di sfuggire alle conseguenze si è concluso con una figuraccia, lasciando tutti con l’amaro in bocca. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende locali, mostrando come un episodio possa assumere toni più grandi del previsto.

AREZZO – Devono aver pensato de essere dentro a ‘n film d’azione. peccato che ‘l finale fosse già scritto. Lunedì pomeriggio, verso le sei, davanti al supermercato di via Vittorio Veneto, due “geni del volante” decidono che fermarse all’alt della Polizia è roba da dilettanti. E allora via, piede a tavoletta e fuga verso il centro. Applausi. Parte così ‘n inseguimento degno de ‘n blockbuster. versione discount però: sorpassi oltre la linea continua, zig zag tra le macchine, invasioni de corsia. insomma, tutto ‘l repertorio del perfetto “come farsi arrestare male”. Nel frattempo la Polizia, che stranamente non stava lì a guardà, gni resta incollata dietro coordinandose via radio.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Fast & Furious de noantri… ma senza finale”: fuga da fenomeni e figuraccia finale Notizie correlate Leggi anche: Fast Forever, l'ultimo film della serie Fast & Furious, è in arrivo. Ecco tutto quello che sappiamo Stasera in tv martedì 24 febbraio: Fast & Furious – Solo parti originaliEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 24 febbraio.