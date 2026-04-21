Salvo Sottile torna su Rai 3 con un nuovo episodio di FarWest, il programma dedicato alle inchieste di attualità. Questa settimana, il conduttore si concentra sul dossier riguardante i rapporti tra mafia e appalti pubblici, ripercorrendo anche le vicende delle stragi di Falcone e Borsellino. L’appuntamento è previsto per questa sera, come di consueto nel programma in prima serata.

Salvo Sottile, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 21 aprile 2026. La nuova puntata si apre con un’ inchiesta sul dossier ‘mafia-appalti’ e sulle stragi che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: alcune intercettazioni coinvolgerebbero il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato e il giudice Gioacchino Natoli. Un inviato di Salvo Sottile ha raggiunto il magistrato Natoli per chiedere conto di tali affermazioni. Obiettivo, inoltre, sul costo della vita in tempo di guerra, a partire dal caro benzina e dalle conseguenze per le vacanze degli italiani: aerei più cari per la carenza di carburante per jet, ma anche il timore che nuovi conflitti possano colpire aree lontane dall’Italia.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - FarWest, Sottile torna sul dossier ‘mafia-appalti’ e sulle stragi di Falcone e Borsellino

Stragi di mafia: i colleghi che isolarono Falcone e Borsellino - FarWest 12/12/2025

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