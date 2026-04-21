Oggi, martedì 21 aprile 2026, si è tenuto un incontro tra i principali rappresentanti della Formula 1, al termine del quale sono state approvate nuove regole tecniche. Tra le novità principali, ci sono limiti più severi sull’uso dell’energia elettrica per la stagione 2026. Le decisioni riguardano modifiche specifiche al regolamento tecnico, che entreranno in vigore a partire dall’anno in corso.

Un vertice di alto livello tra i principali attori della Formula 1 si è concluso oggi, martedì 21 aprile 2026, con la ratifica di modifiche mirate al regolamento tecnico per l’anno in corso. La decisione, presa dopo diverse settimane di incontri tecnici e sportivi, mira a correggere alcune criticità emerse nelle prime tre gare della stagione senza stravolgere l’equilibrio complessivo del campionato. Il cuore della discussione ha riguardato il pacchetto tecnico del 2026, con un specifico sulla gestione dell’energia elettrica. Gli stakeholder hanno valutato interventi chirurgici su parametri fondamentali: si ipotizza una riduzione del limite di ricarica per singolo giro, che potrebbe scendere fino a 6MJ, insieme a un incremento della potenza in modalità super clipping dal valore attuale di 250kW verso i 350kW.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, rivoluzione tecnica: nuovi limiti per l’energia elettrica 2026

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