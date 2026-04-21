Evo Folletti astuti | Accelerazione 93 e Mosse Abilità 4 per le tue ali! Tricksy Hobbits

Nel nuovo aggiornamento, sono state introdotte le evoluzioni chiamate “Folletti astuti”, con l’abilità Accelerazione 93 e Mosse Abilità 4, rivolte a chi preferisce giocare in spazi ristretti e puntare sulla rapidità. Queste caratteristiche sono state pensate specificamente per migliorare le performance dei giocatori che fanno del baricentro basso e della mobilità in spazi stretti le loro strategie principali.

Questa Evoluzione è pensata per quei giocatori che fanno del baricentro basso e della rapidità negli spazi stretti la loro arma migliore. Il boost non tocca solo le statistiche, ma aggiunge un pacchetto di Stili di gioco fondamentale per saltare l’uomo e concludere a rete con classe. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 2 volte.. Vincoli: * OVR max: 88. Posizione: AS o AD.. Stili di gioco: Max 10.. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: Imprendibilità Totale. L’upgrade trasforma radicalmente il feeling della carta in-game: Stabilità e Scatto: Il +6 in Velocità scatto (91) ed Equilibrio (92) assicura che il giocatore non perda coordinazione nemmeno dopo un contrasto fisico.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Evo “Folletti astuti”: Accelerazione 93 e Mosse Abilità 4 per le tue ali! (Tricksy Hobbits) Notizie correlate FC 26 Evo ‘Che tiro!’: Tiri dalla distanza 93 e Potenza 93! Crea il centrocampista totale con doppio PlayStyle+ (What a hit)Questa Evoluzione non si limita a migliorare il tiro; crea un vero e proprio “regista d’assalto”. Leggi anche: FC 26 Evo “Abilità max”: Il trucco per creare un mostro da 5 stelle skill (Max Skills)