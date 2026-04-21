A Vienna, il presidente austriaco ha incontrato alcuni ex partecipanti all’Eurovision Song Contest, tra cui la vincitrice Conchita Wurst e un altro noto artista. Durante l’incontro, Conchita Wurst ha dichiarato che l’edizione di quest’anno sarà fantastica. La manifestazione si terrà nel 2026 e la partecipazione di artisti storici ha attirato l’attenzione dei media locali.

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha ricevuto a Vienna gli ex concorrenti dell’ Eurovision Song Contest, tra cui gli ex vincitori Conchita Wurst e JJ. Presente anche Cosmo, che rappresenterà l’Austria quest’anno con il brano ‘Tanzschein’. “C he tipo di Eurovision sarà quest’anno? Fantastico, ovviamente! Nel 2015 abbiamo già dimostrato di cosa siamo capaci e penso che quest’anno non sarà da meno”, ha detto Tom Neuwirth, in arte Conchita Wurst, che ha trionfato al Festival nel 2014. “Ovviamente lo guarderò. Ci sono due tipi di feste: quella in cui tutti parlano e quella in cui tutti devono stare in silenzio. A casa mia la regola è il silenzio”, ha aggiunto scherzando.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eurovision 2026, Conchita Wurst: "Quest'anno sarà fantastico"

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