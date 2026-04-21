Etna chiusura presidio sci | 127 soccorsi e 11 elisoccorsi in pista

Il presidio operativo sulle pendici dell’Etna, che durante la stagione invernale ha monitorato le attività sportive e garantito la sicurezza, si è concluso. Durante il periodo di attività, sono stati effettuati 127 interventi di soccorso e 11 elisoccorso in pista. La chiusura del presidio segna la fine delle operazioni di vigilanza e assistenza nella zona.

Il presidio operativo sulle pendici dell’Etna, volto a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative sugli sport invernali, si è ufficialmente concluso dopo una stagione di intenso monitoraggio. Il piano, avviato dalla questura di Catania lo scorso 2 febbraio, ha l’impiego costante del nucleo sciatori dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico per gestire l’afflusso di turisti e appassionati che hanno frequentato le aree di Piano Provenzana e i versanti innevati del vulcano. Il bilancio tecnico delle attività evidenzia un impegno diretto sul campo che ha portato alla gestione di ben 127 interventi di soccorso. I poliziotti, operando con agilità sia sugli sci che tramite l’utilizzo di motoslitte, sono intervenuti tempestivamente per assistere i soggetti coinvolti in incidenti sulle piste.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Etna, chiusura presidio sci: 127 soccorsi e 11 elisoccorsi in pista Notizie correlate Leggi anche: Ragazzino di 11 anni perde il controllo degli sci e cade in pista: è grave