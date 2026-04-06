Ragazzino di 11 anni perde il controllo degli sci e cade in pista | è grave

Domenica 5 aprile a Madonna di Campiglio si è verificato un incidente in pista che ha coinvolto un ragazzino di 11 anni. Perde il controllo degli sci e cade, riportando ferite considerate gravi. La scena ha suscitato preoccupazione tra gli altri sciatori presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il giovane in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

L’incidente è avvenuto domenica 5 aprile a Madonna di Campiglio. Sul posto i soccorsi e l’elicottero d’emergenza Sono stati momenti di paura quelli di domenica 5 aprile a Madonna di Campiglio per un ragazzino di 11 anni che, perdendo il controllo degli sci, è rimasto vittima di un grave incidente in pista. Ancora non si conoscono i dettagli delle dinamiche dei fatti. Certo è che la chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata nel primo pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e l’elicottero di Trentino Emergenza. Il personale sanitario si è preso cura del giovane paziente sul posto per poi elitrasportarlo in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Brutta caduta sulla pista da sci: grave un ragazzinoQuella che poteva essere una piacevole giornata sulle nevi e sugli sci, considerando pure le vacanze pasquali di questi giorni, si è rivelata invece... Leggi anche: Perde il controllo del monopattino e cade: morto un ragazzo di 21 anni Lethal Comet: The Secret Mission to Save Earth’s Magnetic Field Temi più discussi: Servizi estivi 0-11 anni; Madonna di Campiglio, grave caduta sulle piste: ferito un ragazzino di 11 anni trasportato in elicottero al Santa Chiara; Rapina alle poste di Vigliano Biellese, fermato minore di 13 anni; Ragazzino di 11 anni perde il controllo degli sci e cade in pista: è grave. Malore a scuola, muore ragazzino di 11 anni: la chiamata dei prof ai genitori, il ritorno a casa e l’arresto cardiacoLECCE - Un ragazzino di 11 anni è morto a Lecce nella mattinata di lunedì 2 marzo 2026. Il piccolo si trovava a scuola quando ha accusato un malore. Dall’istituto sono stati avvisati i genitori, che ... corriereadriatico.it Adesca una ragazzina di 11 anni sui social fingendosi un 17enne. Operaio arrestato a VicenzaAveva adescato una minorenne di 11 anni via social, fingendosi un ragazzo 17enne di Milano. In realtà, dietro quel profilo c’era un 36enne di Vicenza, finito in manette per adescamento. La Polizia di ... blitzquotidiano.it Attimi di terrore durante la domenica di Pasqua, 6 aprile. Un ragazzino di 12 anni è finito in arresto cardiaco dopo essere rimasto sott’acqua per diversi minuti in un centro benessere di Pennabilli. facebook Edicola della provincia di Bari. Famiglia con ragazzino guarda le pubblicazioni fuori, il ragazzino vuole le card @panini_italia Mondiali, la mamma dice “ma a che ti serve l’Italia non si è nemmeno qualificata”. Minchia sono partito con un’arringa appassionata x.com