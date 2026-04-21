Nell'estrazione di oggi, martedì 21 aprile 2026, sono stati annunciati i numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati segnalati anche i numeri con il maggior numero di estrazioni di assenza, noti come numeri ritardatari, e sono stati comunicati i jackpot aggiornati per le rispettive lotterie. La combinazione vincente del Superenalotto ha raggiunto un nuovo importo, mentre nel Lotto e 10eLotto si sono registrati alcuni numeri con numerose assenze.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 21 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 108 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 21 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpot

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 7 Aprile 2026

Notizie correlate

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 7 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 aprile 2026: numeri ritardatari e jackpotLe estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 14 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 aprile 2026: tutti i numeri vincenti; ?Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 14 aprile: numeri vincenti e montepremi.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 21 aprile 2026: numeri vincenti e quoteEstrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 21 aprile 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e ... fanpage.it

Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di martedì 21 aprile 2026Vale 152 milioni e 600mila euro azzeccare questa sera la sestina vincente al SuperEnalotto, il montepremi più alto al mondo. Segui in diretta, dalle ore 20, l’estrazione ... ilgiorno.it

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto I numeri vincenti su tutte le ruote - facebook.com facebook