Estrazione Million Day di oggi 21 aprile 2026 | i numeri vincenti di martedì

Oggi, 21 aprile 2026, si è tenuta l’estrazione del Million Day, con i numeri vincenti pubblicati in diretta. La lotteria si svolge ogni giorno e i risultati vengono comunicati immediatamente dopo l’estrazione. I numeri estratti vengono resi noti tramite vari canali ufficiali e sono consultabili subito dopo l’evento. Nessun altro dettaglio sui numeri estratti è stato ancora comunicato.

Oggi, martedì 21 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 21 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 20 APRILELE ESTRAZIONI DEL 19 APRILELE ESTRAZIONI DEL 18 APRILELE ESTRAZIONI DEL 17 APRILELE ESTRAZIONI DEL 16 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 21 aprile 2026: i numeri vincenti di martedì Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 24 Gennaio 2026 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 7 aprile 2026: i numeri vincenti di martedìEstrazione Million Day oggi martedì 7 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, martedì 7 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 14 aprile 2026: i numeri vincenti di martedìOggi, martedì 14 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi venerdì 17 aprile: i numeri vincenti; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 19 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 20 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day, pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 13 aprile 2026. Million Day, numeri vincenti di oggi 19 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day dell'ultima estrazione di oggi, 19 aprile 2026, delle ore 20:30: scopriamo le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 9 aprile 2026 | Vincite delle ore 13:00 e la cinquina ExtraScopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, estrazione delle ore 13:00 di questo 9 aprile 2026: le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di giovedì 09 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate facebook