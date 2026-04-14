Estrazione Million Day di oggi 14 aprile 2026 | i numeri vincenti di martedì

Oggi, 14 aprile 2026, si tiene l’estrazione dei numeri vincenti del gioco Million Day. L’estrazione si svolge in diretta, e i numeri vengono annunciati poco dopo le 19.00. I giocatori che hanno acquistato i biglietti sperano di indovinare i numeri estratti per vincere i premi in palio. Nessuna altra informazione sulle modalità di estrazione o sui risultati è ancora stata resa nota.

Oggi, martedì 14 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 14 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 13 APRILELE ESTRAZIONI DEL 12 APRILELE ESTRAZIONI DELL’11 APRILELE ESTRAZIONI DEL 10 APRILELE ESTRAZIONI DEL 9 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 14 aprile 2026: i numeri vincenti di martedì Estrazione Million Day di oggi, 7 aprile 2026: i numeri vincenti di martedìEstrazione Million Day oggi martedì 7 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, martedì 7 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 3 febbraio 2026: i numeri vincenti di martedìOggi, martedì 3 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026 Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di sabato 11 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook