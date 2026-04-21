Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 21 aprile 2026

Oggi, 21 aprile 2026, si è svolta l’estrazione dell’Eurojackpot. Sono stati annunciati i numeri vincenti, disponibili in tempo reale attraverso vari canali online e media. L’estrazione ha coinvolto numeri provenienti da diverse regioni, con i risultati pubblicati immediatamente dopo l’evento. Oltre all’Eurojackpot, si sono svolte anche le estrazioni del Superenalotto, con aggiornamenti disponibili sui siti ufficiali.

Estrazione Eurojackpot di oggi 21 aprile 2026: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, martedì 21 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena la 32esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi,...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 21 aprile 2026 SuperEnalotto - Estrazione e risultati 16/01/2026 Notizie correlate Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 3 aprile 2026Questa sera, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena la 27esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata... Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 7 aprile 2026Questa sera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena la 28esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Estrazione Eurojackpot di oggi martedì 14 aprile 2026; Estrazione Eurojackpot, i numeri di oggi, venerdì 17 aprile. Il jackpot è salito a 22 milioni di euro; Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 14 aprile: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 14 milioni di euro; Estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 17 aprile 2026. Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 21 aprile: i numeri vincenti. Il jackpot sale a 28 milioni di euroEurojackpot, estrazione dei numeri vincenti anche oggi, martedì 21 aprile. Il jackpot sale a 28 milioni di euro, ecco i numeri vincenti per portare a casa il montepremi: ... corrieredellumbria.it Lotto, Simbolotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto | Estrazione numeri vincenti oggi 21 aprile 2026Lotto, Superenalotto, Eurojackpot Simbolotto, 10eLotto: estrazione del 21 aprile 2026. I numeri vincenti di oggi, jackpot e premi ... ilsussidiario.net Estrazione EuroJackPot n. 32 di venerdì 17 aprile 2026 #EuroJackpot #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook