Escarpeit United Colors Of Benetton Top | Cosa sapere pri…

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tessuto e finiture: cosa offre il top Benetton Rosa. Analizzando l’aspetto visivo del top United Colors Of Benetton (modello 31H3CH01F), emerge una struttura semplice e funzionale, tipica dell’abbigliamento per la fascia d’età prescolare e neonatale. Il capo presenta un tessuto dalla superficie liscia che, per tipologia di prodotto in questa categoria, suggerisce una composizione basata sul cotone o su un misto cotone. Nelle scelte tessili per i più piccoli, la scelta di materiali naturali è spesso orientata a favorire la traspirabilità e il comfort termico durante le diverse attività quotidiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

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