Escarpeit United Colors Of Benetton T-shirt | La nostra o…

Un sito di e-commerce ha pubblicato una nota di trasparenza riguardante un articolo che include link di affiliazione. La comunicazione avvisa che, attraverso questi link, si potrebbero ricevere commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. La notizia riguarda un prodotto di abbigliamento, una T-shirt di un noto marchio, e la presenza dei link di affiliazione è stata chiarita nella nota pubblicata sul sito.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il design ‘GOOOOAL!’: cosa c’è davvero sotto la grafica. Analizzando visivamente questa t-shirt United Colors of Benetton, il primo elemento che cattura l’attenzione è la vivacità cromatica della stampa centrale. Il blu della maglietta funge da base satura per una composizione grafica che punta tutto sul tema calcistico. La stampa non si limita a un singolo elemento, ma integra una scena completa: una porta da calcio bianca e una palla gialla, accompagnate dalle scritte “GOOOOAL!” e “GO WITH THE FLOW”.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Escarpe.it United Colors Of Benetton T-shirt: La nostra o… Notizie correlate Leggi anche: Comme Des Garçons Shirt T-shirt ‘forever’: La nostra opin… Leggi anche: T-shirt Benetton Ecru Modivo: Vestibilità, Tessuto e Prezzo