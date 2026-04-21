Ercolano il M5S al fianco di Grazia sindaco OnCaramiello | Firmato patto di legalità

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato il proprio supporto alla candidatura di Antonietta Garzia a sindaco di Ercolano. Insieme a questa decisione, è stato firmato un patto di legalità tra il movimento e la candidata, con l’obiettivo di promuovere un progetto politico orientato alla legalità e alla trasparenza. L’annuncio è stato dato attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’accordo.

“Il Movimento 5 Stelle annuncia ufficialmente il proprio sostegno al progetto progressista della candidata sindaco di Ercolano Antonietta Garzia. Per il M5S da subito è stato il nome su cui puntare ed infatti il miglior inizio possibile si è concretizzato ieri sera, firmando il patto di legalità.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Il Rotary al fianco dei giovani: al Pietro Piazza una giornata di legalità, dialogo e responsabilitàUna mattinata di straordinario valore educativo e civile quella vissuta giovedì 5 febbraio 2026 presso l’Aula “Sergio Moro” dell’Istituto... Campo Largo Portici, Caramiello (M5S): “Ricostruzione della stampa falsa”Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...