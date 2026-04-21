In Italia, il tempo medio per ottenere una diagnosi di endometriosi varia tra sette e dieci anni, secondo uno studio condotto dall’ente Gimbe. La condizione riguarda circa il 10% delle donne in età giovanile, ma spesso i casi vengono sottostimati o diagnosticati con notevole ritardo. Le differenze tra le diverse aree del paese sono evidenti, con alcune regioni che mostrano tempi di diagnosi più lunghi rispetto ad altre.

Occorrono dai 7 ai 10 anni per una diagnosi di endometriosi. Lo studio Gimbe evidenzia forti diseguaglianze territoriali nell’assistenza ad una patologia cronica che interessa il 10% delle donne in età giovanile. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Endometriosi, in Italia fino a 10 anni per diagnosi. Casi sottostimati

Endometriosi, in Italia fino a 10 anni per diagnosi. Casi sottostimati

Notizie correlate

Endometriosi, diagnosi fino a 10 anni dopo i primi sintomi. In Toscana manca ancora una rete regionale dedicataFirenze, 21 aprile 2026 – L’endometriosi è una patologia cronica in cui un tessuto simile a quello che riveste l’utero cresce in altre parti del...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Endometriosi, in Italia fino a 10 anni per la diagnosi e casi sottostimati; Endometriosi, in Italia fino a 10 anni per diagnosi. Casi sottostimati; Endometriosi in Italia: diagnosi fino a 10 anni di ritardo e forti disuguaglianze regionali; Endometriosi, diagnosi fino a 10 anni dopo. Disparità tra Regioni su cure e assistenza. Il report Gimbe.

Endometriosi, in Italia fino a 10 anni per la diagnosi e casi sottostimatiRitardi diagnostici che arrivano fino a 10 anni e casi ampiamente sottostimati, con 0,76 malate su 1000 donne in età fertile (circa 9mila nuovi casi l'anno), quando le stime epidemiologiche internazio ... ansa.it

Endometriosi, diagnosi fino a 10 anni dopo. Disparità tra Regioni su cure e assistenza. Il report GimbeFondazione GIMBE segnala ritardi diagnostici fino a 10 anni, sottodiagnosi e forti differenze regionali su PDTA, reti cliniche ed esenzioni per l’endometriosi ... doctor33.it

Endometriosi, nel Lazio l'assistenza è da bollino rosso: "Mancano percorsi e reti di cura" ift.tt/dertB0Y x.com

e : . Con l’endometriosi e l’adenomiosi non perdi solo la salute. Perdi pezzi di vita. Non è solo il dolore in sé, ma quello che porta con sé: la paura di dire “sì” a un viaggio, una - facebook.com facebook