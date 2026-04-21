Durante un'assemblea molto partecipata, diverse istituzioni, operatori e stakeholder si sono riuniti per discutere il bilancio 2025 di Enasarco. L'incontro ha visto la presentazione di un bilancio positivo, con numeri confortanti, e ha segnato l'intenzione di avviare un percorso per ridefinire il ruolo del lavoro autonomo nel sistema economico italiano. L'assemblea ha rappresentato un momento di confronto tra le varie componenti coinvolte.

Un'assemblea affollata e trasversale, con istituzioni, operatori e stakeholder, ha fatto da cornice al bilancio 2025 di Enasarco, che si chiude con numeri solidi ma anche con l'ambizione di ridefinire il ruolo del lavoro autonomo nel sistema economico. La Fondazione archivia l'anno con oltre 2 miliardi di euro di valore generati e 1,5 miliardi ridistribuiti, mentre guarda avanti con una strategia più focalizzata su creazione di valore e tutela degli iscritti. In questo quadro si inserisce la proposta della presidente Patrizia De Luise (in foto) di "un grande patto nazionale per il lavoro autonomo, insieme alle istituzioni e alle parti sociali", considerato uno strumento necessario per affrontare "temi non più rinviabili" come sostenibilità previdenziale delle nuove professioni, accesso al credito, fiscalità e formazione continua.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Enasarco propone un patto nazionale

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