Il governo italiano ha annunciato un piano di emergenza energetica che include la possibilità di riaccendere le centrali a carbone se il prezzo del gas naturale supera i 70 euro per megawattora. La strategia si attiva solo in caso di aumento dei costi energetici, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. La decisione viene presa in considerazione delle condizioni del mercato e delle variazioni dei prezzi del gas.

Il governo italiano ha delineato una strategia di salvaguardia energetica che prevede la possibile riattivazione delle centrali a carbone qualora il prezzo del gas naturale dovesse superare la soglia critica dei 70 euro per megawattora. La decisione, comunicata dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, si configura come un piano di emergenza volto a garantire la stabilità del sistema elettrico nazionale di fronte a improvvisi shock geopolitici. L’ipotesi di un ritorno temporaneo al carbone non è legata a una scelta strutturale di politica energetica, ma risponde a una necessità puramente economica e di sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza gas: il piano del Governo per riaccendere il carbone

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