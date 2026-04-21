Oggi Londra ricorda il centesimo compleanno della regina Elisabetta II, figura protagonista di un secolo di storia britannica. La ricorrenza arriva in un momento di attenzione pubblica verso la vita e il ruolo del monarca, che ha attraversato diversi decenni di eventi e cambiamenti. La celebrazione si svolge tra manifestazioni pubbliche e riflessioni sul suo lungo regno.

Londra celebra oggi il centesimo compleanno della sovrana Elisabetta II, un traguardo che segna un secolo di storia vissuta dal monarca più longevo del Regno Unito. Mentre il mondo commemora la figura della defunta regina, il Re Carlo ha rivolto un pensiero intimo alla madre, ringraziandola con parole cariche di affetto per il legame indissolubile che le ha unite. Il peso del passato e la gestione dell’immagine reale. Nonostante la solennità del centenario, l’atmosfera all’interno delle mura di Buckingham Palace è influenzata da tensioni latenti che minacciano di oscurare la memoria della Regina. Le vicende legate allo scandalo Epstein hanno riaperto ferite profonde, ponendo una sfida gestionale senza precedenti per la Corona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elisabetta II, un secolo di storia tra affetto e ombre familiari

Lady Diana - Qui est-elle vraiment

Notizie correlate

Palermo, il secolo di Enza: tra legami familiari e un poker vincenteA Palermo, il traguardo di un secolo di vita è stato celebrato da Enza Romano, una donna che ha attraversato decenni di mutamenti sociali mantenendo...

Ombre tra le mura: 56 testimonianze su segreti e crimini familiariUn mosaico di verità scomode e ferite mai rimarginate emerge attraverso le testimonianze di 56 persone che hanno deciso di dare voce a segreti...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: I piani della Royal Family per il secolo di Elisabetta; Il secolo lungo della regina Elisabetta II; In mostra lo stile di Elisabetta II; Elisabetta II: un giardino, un memoriale e altre novità per festeggiare l'anno del centenario.

La regina Elisabetta II a LondraIl 21 aprile la regina Elisabetta II avrebbe spento 100 candeline. Un secolo esatto dalla nascita di una sovrana che ha attraversato guerre, rivoluzioni culturali e trasformazioni epocali restando sem ... vanityfair.it

Devi essere vista per essere creduta: la mostra su Elisabetta II a Buckingham Palace racconta 100 anni di stile, potere e simboliIl 21 aprile avrebbe compiuto cent’anni ed il suo regno la ricorda all’insegna di uno dei suoi motti più famosi: Devi essere visto per essere creduto. Elisabetta II è stata una icona di stile mai tr ... ilfattoquotidiano.it

Nel giorno in cui la regina Elisabetta II avrebbe compiuto 100 anni, re Carlo III la ricorda con un videomessaggio commovente. «Milioni di persone la ricorderanno per gli eventi storici», ha osservato Carlo, «ma molti altri per un incontro fugace, un sorriso, una x.com

Corriere della Sera. . Re Carlo III ha reso omaggio alla sua defunta madre, la regina Elisabetta II, in un messaggio video reso pubblico da Buckingham Palace per celebrare ciò che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. Il re ha dichiarato che molte delle - facebook.com facebook