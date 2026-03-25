Alle ore 08:13 del 25 marzo 2026, un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv tra le province di Massa-Carrara e La Spezia. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nelle aree della Lunigiana e della Liguria orientale. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti fino a questo momento. La zona interessata si trova tra le due province toscane e liguri.

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province di Massa-Carrara e La Spezia. La scossa è avvenuta con epicentro 3 km a Nord Est di Fosdinovo (MS). Il sisma è stato localizzato a 9 Km a Nord Ovest di Carrara (63.133 abitanti), 15 Km a Nord Ovest di Massa (69.479 abitanti) e 18 Km a Est di La Spezia (93959 abitanti). Il terremoto magnitudo 4.0 La scossa, avvenuta a una profondità di 11 chilometri, è stata avvertita distintamente in numerosi centri della Lunigiana e in parte della Liguria orientale. Stando alle prime verifiche, non si segnalano danni a persone o a infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa-Carrara e La Spezia, scossa avvertita dalla popolazione in Lunigiana e Liguria orientale

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