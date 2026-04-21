Elettrodomestici evoluti che si adattano alla vita

Durante la Design Week di EuroCucina 2026, si è svolta la presentazione di elettrodomestici innovativi di alta qualità, tra cui quelli del marchio leader mondiale. L’evento si è tenuto anche nel Fuorisalone, presso il Miele Experience Center nel quartiere Brera, dove sono stati esposti i nuovi modelli che si adattano alle esigenze quotidiane. La manifestazione ha coinvolto visitatori e addetti ai lavori, offrendo un’anteprima delle novità nel settore degli elettrodomestici.

Non poteva mancare Miele, leader mondiale nella produzione di elettrodomestici di alta qualità a EuroCucina 2026, nell’ambito della Design Week, e anche al Fuorisalone nel Miele Experience Center, nel Brera Design District. In queste due occasioni, Miele presenta ’ Designed to Move with You ’, un’espressione immersiva della sua filosofia ’Immer Besser’ e una nuova prospettiva sulla cucina come spazio vivo e reattivo. Miele esplora come gli elettrodomestici possano anticipare le esigenze, adattarsi alle abitudini ed evolvere insieme alla vita quotidiana. Esempio di questo approccio al design è il piano cottura a induzione KM 8000 (nella foto), con la sua grafica minimal in vetroceramica pensato per integrarsi armoniosamente nelle cucine a vista anche da spento.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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