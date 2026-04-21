Elettra Lamborghini ‘disperata’ a Belve | La mia passera mi fa penare ha qualche problema

Durante la trasmissione televisiva, una cantante ha parlato apertamente di problemi di salute legati a una parte del suo corpo, riferendosi alla propria situazione con frasi che indicano disagio e frustrazione. Prima dell’intervista, ha condiviso sui social di aver firmato una liberatoria. La puntata di questa sera vede la partecipazione di questa artista, nota anche per le sue presenze sui social e nel mondo dello spettacolo.

“Liberatoria firmata”, scrive sui social Elettra Lamborghini, tra le protagoniste della puntata di questa sera di Belve. Dopo aver bloccato la sua prima intervista nel programma di Rai 2 nel 2022, c’è l’ok per un’ospitata che si preannuncia anche esilarante, soprattutto quando Francesca Fagnani le chiede conto del suo peggior difetto. Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti . La mia patonga ha qualche problema dichiara la Lamborghini, che non è nuova ad affermazioni del genere (due anni fa, a Diletta Leotta, disse che “la pata*a al vento è una goduria” ). Si parla anche della sua bisessualità, che sembra aver abbandonato, così come l’interesse per gli uomini eccetto il marito (Afrojack): Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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