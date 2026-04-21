Dal 1974, EuroCucina si è affermata come una delle principali fiere internazionali dedicate all’arredamento della cucina. Ogni due anni, si svolge con la partecipazione di circa cento espositori, che presentano prodotti caratterizzati da un’ampia offerta e elevata qualità. La manifestazione si focalizza su temi come eleganza e sostenibilità, attirando professionisti e aziende del settore da tutto il mondo.

Nato nel 1974 EuroCucina si è affermato come il Salone di riferimento a livello internazionale per quest’ambiente, radunando, negli anni pari, circa un centinaio di espositori, accumunati dall’ampia offerta e dall’elevata qualità dei prodotti esposti. La Manifestazione, edizione dopo edizione, attesta l’importanza e la centralità di questo spazio nell’abitare contemporaneo. Le tendenze che emergono da EuroCucina 2026 delineano un ambiente in cui il confine tra zona tecnica e spazio living svanisce definitivamente. Il cuore pulsante di questa rivoluzione è l’uso magistrale dei materiali, con il marmo che si riprende il ruolo di protagonista assoluto, evolvendosi da semplice superficie di lavoro a elemento scenografico e scultoreo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eleganza e sostenibilità I trend di EuroCucina

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