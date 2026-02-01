Il dibattito sulla sostenibilità si fa sempre più acceso. Mentre alcuni la considerano un driver di crescita, altri la vedono come una trappola. L’ultima polemica riguarda le accuse di truffa sul cambiamento climatico, definito da alcuni come la “più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Sul fronte degli investimenti, le strategie Esg vengono attaccate come strumenti per danneggiare le imprese americane. La questione divide le opinioni e accende il confronto tra chi spinge per un futuro più verde e chi mette in discussione le motivazioni dietro a

Il cambiamento climatico è “la più grande truffa mai perpetrata al mondo”, gli investimenti Esg (cioè basati su criteri ambientali, sociali e di governance) “un modo per attaccare le imprese americane”. Sono parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Parole che inevitabilmente hanno conseguenze pesantissime, non solo entro i confini statunitensi: per fare un solo esempio, il ritiro di Washington da 66 organizzazioni internazionali (di cui 31 collegate all’Onu) è un duro colpo sferzato all’intero sistema del multilateralismo. Sul nostro versante dell’oceano i toni restano ben più moderati e istituzionali, ma non si può negare che le elezioni europee del 2024 abbiano spostato l’orientamento delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La sostenibilità non è un trend passeggero ma un tema strategico: così porta vantaggi concreti nel business

Approfondimenti su Cambiamento Climatico

Ultime notizie su Cambiamento Climatico

Argomenti discussi: Quando la sostenibilità non è uno slogan: il pubblico promuove il riutilizzo grazie a Redea di CPR System; La sostenibilità delle imprese familiari tra nuove regole e vecchi vincoli; Finita la moda, resta l’impegno vero ma le associazioni non diano la sostenibilità per scontata; Permettersi la sostenibilità: il paradosso green raccontato dalle imprese italiane.

