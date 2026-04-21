Éderson ha ricevuto una menzione d’onore nel TOTS, evidenziando la sua presenza tra i migliori della stagione. La sua carta ha un punteggio complessivo di 93 OVR, attribuito da EA Sports. Questa versione del giocatore si distingue per le sue capacità fisiche e tecniche, rendendolo un elemento dominante in campo. La sua performance viene riconosciuta come significativa nel contesto delle valutazioni stagionali del gioco.

Éderson non è solo un centrocampista; è una forza della natura. Con questa versione, EA Sports ha creato un giocatore capace di dominare fisicamente chiunque, senza però rinunciare alla qualità tecnica necessaria per avviare l’azione. Se cerchi un giocatore “totale” (tutti 88+ nelle stats che contano), lo hai trovato. Analisi della Carta: Fisicità e Dinamismo. Fisico (93) & Difesa (91): Il punto di forza assoluto. Con 93 di fisico, Éderson è un muro difficile da spostare. La sua capacità di recuperare palloni lo rende il partner ideale per qualsiasi trequartista leggero.. Velocità (90) & Dribbling (92): Nonostante la stazza, il brasiliano è incredibilmente rapido e agile palla al piede.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Éderson Menzioni d’onore TOTS: Il colosso di Bergamo! Analisi della carta 93 OVR

Notizie correlate

Marco Reus Menzioni d’onore TOTS: Il ritorno del Capitano! Analisi della carta 93 OVRReus si presenta con una carta incredibilmente bilanciata, capace di ricoprire ogni ruolo dalla metà campo in su.

FC 26 Locatelli Menzioni d’onore TOTS: Il nuovo pilastro della Serie A! Analisi della carta da 93 OVRManuel Locatelli riceve una carta semplicemente mostruosa, capace di eccellere in ogni singola fase del gioco.