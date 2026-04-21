È più colpevole degli altri Poteva salvarlo

Durante un processo legale, sono state pronunciate parole che indicano una valutazione negativa nei confronti di una persona coinvolta. Un testimone ha affermato che questa persona era più colpevole degli altri e che avrebbe potuto salvarlo, mentre un pubblico ministero ha espresso delusione e ha sostenuto che meritava una pena più severa. La ragione principale indicata riguarda il fatto che era a conoscenza di tutto ciò che accadeva in casa e non aveva mai riferito nulla.

"Sono molto deluso. Lei è più colpevole degli altri due e meritava una pena più alta". Perché? "Sapeva tutto ciò che accadeva in casa, e non ha mai detto niente. Lei avrebbe potuto salvarlo". È il pensiero di Claudio Pedrazzini, 71 anni, residente a Marola (Carpineti), è il fratello di Giuseppe, trovato morto nel pozzo, sulla condanna a 3 anni e 6 mesi decisa per la vedova Marta Ghilardini. Lui si è costituito parte civile tramite l’avvocato Naima Marconi, che aveva chiesto 215mila euro di risarcimento rimarcando il legame "eccezionalmente intenso" tra Claudio e la vittima ("vissero sotto lo stesso tetto 28 anni e Giuseppe per lui rappresentava quasi un genitore") e il "dolore divenuto malattia".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "È più colpevole degli altri. Poteva salvarlo" Caught husband cheating, I turned around and left, making him regret it and cry!#chinesedrama Notizie correlate Molto più di un "casco d'oro": la donna che ha visto il talento prima degli altri, lanciando alcuni degli artisti più amati della musica italianaStasera l’Ariston torna ad accogliere una protagonista assoluta della musica italiana: Caterina Caselli. "Lavorare più degli altri": come superare la pressione alle OlimpiadiIl nono episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: È più colpevole degli altri. Poteva salvarlo; Epilogo processo Morandi, ecco la disperata difesa di Castellucci dal carcere; L’UE ha perso la sfida con la Storia ma i popoli europei potranno vincerla; Prime comunioni? Non il 25 aprile. In Anpi c'è ancora violenza. È più colpevole degli altri. Poteva salvarloSono molto deluso. Lei è più colpevole degli altri due e meritava una pena più alta. Perché? Sapeva tutto ciò ... ilrestodelcarlino.it Il risparmio degli italiani è primitivo: si accantona, ma senza un progettoLa longevità? Una conquista, certo. Ma può anche spaventare, soprattutto economicamente: c’è un orizzonte sempre più ampio di vita dopo la pensione che, se non progettato con la dovuta attenzione, ... repubblica.it NON POTEVA CHE ESSERE WEMBY Victor #Wembanyama è il più giovane di sempre a vincere il premio di Miglior Difensore dell'anno #NBA, oltre ad essere il primo a vincerlo all'unanimità. #Spurs #Wemby - facebook.com facebook Rayan Cherki poteva venire in Italia nel 2018. Visitò Milanello per firmare con il #Milan - con cui c'era già accordo - ma saltò per le commissioni: 2M€ che spaventarono anche #Juventus e #Roma Cherki non aveva un contratto ai tempi ne scrivo su @Tutto x.com