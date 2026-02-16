Lavorare più degli altri | come superare la pressione alle Olimpiadi

Il nono episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, in collaborazione con Sportface, che racconta il percorso di preparazione olimpica degli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ogni giorno su Gazzetta.it un nuovo episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'aumento dell'età pensionabile annunciato dalla manovra 2026 prevede un graduale innalzamento nel corso degli anni, con un mese in più nel 2027 e ulteriori incrementi nel 2028 e successivamente.

La manovra 2026 stabilisce un aumento progressivo dell'età pensionabile a partire dal 2027.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il lavoro invisibile delle donne; L’AI ci fa davvero lavorare di meno?; Siamo stati nelle aree di ristoro per i rider: ecco le condizioni in cui lavorano; Lavorare fino a 70 anni per una pensione più povera.

Influencer depressi, in ansia e con pensieri suicidi molto più degli altri lavoratori: il nuovo studio e il parere dell’espertoDepressi, isolati e persino con pensieri suicidi. Un nuovo studio di Creators 4 Mental Health e Lupiani Insights & Strategies evidenzia come i creatori di contenuti abbiano problemi di salute mentale ... ilfattoquotidiano.it

Giudizio degli altri: 3 esercizi di coaching per affrontarlo meglio«Come noi viviamo il giudizio degli altri ha molto a che fare con l’educazione, col tipo di genitori e di famiglia che abbiamo avuto» spiega Francesca Zampone, life coach e specialista in coaching del ... iodonna.it

Una partita complessa, risolta grazie a un lavoro istituzionale condiviso che ha permesso di superare i vincoli del decreto Abodi senza snaturare la Sartiglia - facebook.com facebook