Il violinista russo Sergej Stadler è deceduto all’età di 63 anni a causa di un infarto durante un volo diretto a Istanbul. L’artista, fondatore e direttore dell’Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo, ha avuto un attacco fatale ad alta quota, che ha portato a un atterraggio di emergenza in Romania. Nonostante i tentativi di soccorso, non è stato possibile salvarlo.

Un infarto fatale ad alta quota e un disperato, ma inutile, atterraggio di emergenza in Romania. È morto così, all’età di 63 anni, il celebre violinista russo Sergej Stadler, fondatore e direttore dell’Orchestra Sinfonica di San Pietroburg o. La notizia del decesso è stata riportata dal quotidiano “La Stampa”, riprendendo un lancio dell’agenzia di stampa russa Tass. Il musicista ha accusato un grave arresto cardiaco mentre si trovava a bordo di un volo di linea decollato da San Pietroburgo e diretto a Istanbul. L’emergenza medica ha spinto l’equipaggio a deviare immediatamente la rotta per tentare una discesa d’emergenza in territorio rumeno, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - E’ morto Sergej Stadler, il “Paganini russo” colpito da un infarto a 63 anni mentre era in volo per Istanbul

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