Due medici a processo Paziente sottoposta a coronarografia morì durante l’esame

Due medici sono stati citati in giudizio in relazione alla morte di una paziente avvenuta durante una coronarografia. La donna era sottoposta a un secondo intervento dopo aver manifestato complicanze durante la prima procedura. L’esame si è concluso con l’arresto cardiaco della paziente, che è deceduta in sala operatoria. La causa esatta della morte sarà oggetto di valutazione nel procedimento legale in corso.

Morì per arresto cardiaco in sala operatoria, dopo essere stata sottoposta ad una prima coronarografia, mentre l’esame veniva ripetuto a seguito di complicanze. Ieri, con l’ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose, sono stati rinviati a giudizio due medici: il cardiologo che prescrisse l’accertamento diagnostico all’epoca dei fatti, a febbraio 2024, e l’emodinamista che effettuò materialmente l’accertamento in sala quel giorno. Citati come responsabili civili la stessa clinica dove avvenne l’esame e l’assicurazione. La tragedia risale all’8 febbraio del 2024 quando la paziente, una donna di 52 anni, mamma di una ragazzina adolescente, si recò nell’ospedale privato accreditato del territorio per effettuare appunto l’accertamento: una coronarografia programmata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due medici a processo. Paziente sottoposta a coronarografia morì durante l’esame Notizie correlate Leggi anche: Morì mentre andava al lavoro. I due rischiano il processo Bimbo morto in grembo il giorno del parto in ospedale a Lodi: a processo due medici e due ostetricheSarebbero accusati di omicidio colposo i due medici e le due ostetriche che il 6 gennaio 2023 si trovarono a gestire un travaglio complicato, di una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Michela Andretta morta in clinica a Roma: a processo un chirurgo, l'anestetista e un altro medico; Dimesso da Villa Scassi per mal di schiena, muore per emorragia. La Procura: Medico a processo; Morte paziente. Medico va a processo; Trovato morto in casa dopo essere stato dimesso: chiesto il processo per un medico del pronto soccorso. Due medici vanno a processo accusati di omicidio colposoMODENA. Due medici di una clinica modenese sono stati rinviati a giudizio ieri con l’accusa di omicidio colposo dovuto a colpa medica, per la morte di una paziente ricoverata. La morte Si tratta di un ... msn.com Bimbo morto in grembo il giorno del parto in ospedale a Lodi: a processo due medici e due ostetricheDue medici e due ostetriche sono finiti a processo con l'accusa di omicidio colposo per non aver impedito la morte in grembo di un bambino, avvenuta il 6 gennaio 2023 all'ospedale Maggiore di Lodi. Al ... fanpage.it Dimesso dopo intervento allo stomaco, muore il giorno dopo: indagati due medici - facebook.com facebook