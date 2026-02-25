Cosa si nasconde dietro ai risvegli notturni sempre alla stessa ora? Non c’entra la superstizione
Aprire gli occhi nel cuore della notte, mentre il resto del mondo sembra immerso nel silenzio, è un’esperienza comune a moltissime persone. In particolare, le 3 del mattino rappresentano per molti un appuntamento fisso e indesiderato. Tuttavia, la scienza chiarisce che questo fenomeno non è un evento inspiegabile, ma il risultato di precisi meccanismi biologici e abitudini quotidiane. Secondo i dati relativi all’igiene del riposo, circa l’ 80% della popolazione sperimenta almeno un’interruzione del sonno durante la notte. La spiegazione principale di questi risvegli risiede nella struttura stessa del riposo notturno. Il sonno non è un blocco monolitico, ma un’alternanza di cicli. Studi condotti dalla Cleveland Clinic, uno dei punti di riferimento della medicina mondiale, evidenziano come intorno alle 3 del mattino la maggior parte delle persone entri in una fase di sonno più leggero, spesso coincidente con la fase REM (Rapid Eye Movement). 🔗 Leggi su Cultweb.it
